СМИ: украинцам смогут вручать повестки круглосуточно

Сотрудники украинских военкоматов или ТЦК, как их сегодня называют, получат право вручать повестки гражданам круглосуточно в рамках закона о новых правилах мобилизации в стране, пишет ТАСС со ссылкой на местное издание «Страна».

Теперь украинцев могут призвать на службу в месте проживания, работы или учебы, в общественных местах и сооружениях, а также местах массового скопления людей, на блокпостах и КПП на границах.

При этом право раздавать повестки теперь получают и группы оповещения с представителями администраций, руководство предприятий и различных учреждений.

После оповещения будут подаваться отчеты о количестве выданных повесток, а в случае отказа от ее получения члены групп оповещения подпишут специальный акт. Проверку военно-учетных документов у мужчин от 18 до 60 лет будут осуществлять сотрудники военкоматов, полиция и пограничники. Во время процедуры может осуществляться съемка.