СМИ: спецпосланник Трампа Уиткофф может встретиться с Путиным 25 апреля

Стив Уиткофф, специальный посланник президента США, может провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу, 25 апреля, сообщает портал Axios, ссылаясь на осведомленный источник в США.

По информации издания, «Уиткофф, как ожидается, встретится с президентом России Путиным в пятницу».

Ранее в Белом доме подтвердили, что спецпосланник президента США на этой неделе отправится в Россию для переговоров с российским руководством.

Как следует из данных трекингового сервиса Flightradar, Уиткофф вылетел в среду вечером в сторону России из Парижа на самолете Gulfstream G650.