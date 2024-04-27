СМИ: серия взрывов прогремела в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги, пишет ТАСС .

«Уже несколько взрывов», — написал он.

Также известно, что воздушная тревога звучит на всей территории Украины. Взрывы прозвучали также в Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях страны.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Ивано-Франковской области была атакована Бурштынская ТЭС. Официального подтверждения этой информации пока не было.