СМИ: Пашинян не знает, почему Армения остается в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не знает, почему его страна остается в составе ОДКБ, пишет РИА Новости.

Такой вопрос, по его словам, задает властям общество. Политик в интервью британским СМИ отметил, механизмы реагирования Организации на кризисные ситуации не сработали в момент нарушения границ страны в 2021 и 2022 годах.

Он задался вопросом о зоне ответственности ОДКБ в Армении при отсутствии делимитированной границы.

«Вопрос в том, что мы возлагаем надежду на организацию, на которую возлагать надежду не стоит, так как принципиально нельзя на нее надеяться, и не только нам, но и остальным, и это обосновывается реакцией организации и заявлениями ряда стран. Наше общество спрашивает: почему вы продолжаете оставаться членами ОДКБ, и, если говорить честно, у меня нет ответа на этот вопрос», — указал Пашинян.

Ереван, по его словам, заморозил свое участие в Организации. «Переучастие в ОДКБ» может стать невозможным, если ситуация останется прежней, добавил премьер-министр.