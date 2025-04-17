Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил в Telegram-канале , что украинский лидер Владимир Зеленский продолжает пытаться вставлять «палки в колеса» переговоров по разрешению конфликта на Украине, обвиняя спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении «российских нарративов».

По его словам, заявление Зеленского в адрес Уиткоффа — «очередной перформанс шапито киевского режима». Также он подчеркнул, что «в реальности „миру не способствуют“ сам Зеленский и Ко».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Санкт-Петербурге состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа. По словам Пескова, она была чрезвычайно полезной и может стать одним из шагов к личной встрече с американским президентом Дональдом Трампом.

В интервью Fox News Уиткофф заявлял, что переговоры по Украине находятся «на грани чего-то важного». В рамках договоренности о мире, по его словам, также идет речь о гарантиях безопасности и отказе от принятия Киева в НАТО.