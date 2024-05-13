Слуцкий оценил выбор кандидатуры Белоусова на пост министра обороны России

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал кандидата на должность министра обороны России Андрея Белоусова человеком с нестандартным мышлением, сообщает NEWS.ru .

По мнению депутата, Белоусов, ранее работавший помощником президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам, сможет решить сложные задачи на новом посту. Кроме того, парламентарий осудил некоторых своих коллег, которые выступают против выдвинутых в кабинет министров кандидатур.

«Что касается сегодняшнего дня (утверждения вице-премьеров), завтрашнего дня (утверждения министров) — я не совсем понимаю коллег, которые голосуют против, понимая, что все равно эти члены правительства будут назначены», — высказался Слуцкий.

Он назвал такой подход деструктивным. Парламентарий считает, что некоторые его коллеги хотят запутать избирателей.