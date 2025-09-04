Глава европейской дипломатии Кая Каллас находится в состоянии истерики от результатов саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходил 31 августа и 1 сентября в китайском Тяньцзине. По ее мнению, позиции государств Запада находятся под угрозой, сообщает в своем Telegram-канале председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Также Каллас считает, что встреча глав Китая, РФ, Ирана и КНДР — вызов «миропорядку, основанному на правилах». Слуцкий отметил, что глава европейской дипломатии наконец заметила грядущее разрушение таких «правил».

Их Запад придумал, чтобы оправдывать установленные монополизм и гегемонию. Каллас призвала противостоять «этой реальности».

Евробюрократия паникует из-за объединения мирового большинства с целью разрушить навязанные западным меньшинством ложные ценности и нарративы. На Западе боятся, что будет создано справедливое мироустройство. В рамках него не будут подменять «правилами» нормы международного права или заниматься диктатом с помощью Устава ООН. Созданием такого миропорядка занимаются РФ, КНР и партнеры государств из стран «Глобального юга».

Эпоха, когда «золотой миллиард» доминировал в мире, заканчивается. Однако это случилось не из-за «заговора», а как исторический процесс.