Словакия объяснила, почему будет блокировать 20-й пакет санкций против РФ

сегодня в 15:14

Словакия планирует воспрепятствовать принятию 20-го пакета санкций Евросоюза против России, об этом заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар, пишет ТАСС .

По словам Бланара, введение 20-го пакета санкций станет возможным только после предоставления гарантий возобновления функционирования нефтепроводной системы «Дружба».

«Словакия намерена блокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ до тех пор, пока не получит гарантию возобновления работы нефтепровода „Дружба“», — сказал глава МИД.

Ранее в феврале Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций ЕС против России и выделение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро. Это решение стало реакцией на прекращение транспортировки российской нефти по трубопроводу «Дружба», которое Будапешт оценил как политический шантаж перед электоральным процессом.

