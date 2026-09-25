Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что страна «воюет с русскими с тех пор, как США еще не существовали».

Медведев отметил, что эти слова Сикорский произнес с гордостью. Однако глава МИД забыл добавить, что Польша каждый раз проигрывала в войнах с русскими, в том числе в 1612 году и в ходе разделов страны в XVIII, XIX и XX веках.

Также он удивился, что Сикорский забыл про защиту поляков русскими во время Второй мировой войны.

«Ведь он скверно образованный британский подданный с 1987 года и учил историю у англосаксов», — написал Медведев в МАКС.

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