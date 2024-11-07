«Скоро наступит мир»: кандидат в госсекретари при Трампе сделал загадочный твит

Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, которого газета Politico называла одним из кандидатов на пост главы Госдепартамента при будущем президенте Дональде Трампе, заявил, что «скоро наступит мир». Он также указал на спасение мира и всех США, сообщает РБК .

«Америка и мир спасены. Мы победили проснувшихся левых. Скоро наступит мир», — написал дипломат на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Такое заявление он публиковал вскоре после того, как ведущие западные СМИ заявили об ожидаемой победе Дональда Трампа в президентской гонке.

В июле Гренелл предлагал создать автономные зоны на Украине в рамках мирного соглашения, а также советовал не брать Киев в НАТО в ближайшее время. Газета The Wall Street Journal также писала, что Гренелл мог бы одобрить ощутимые территориальные уступки Украины, чтобы конфликт завершился как можно быстрее.