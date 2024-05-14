Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде
Сигнал опасности ракетной атаки объявлен в Белгороде, сообщил губернатор Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал глава региона.
Ночью 14 мая ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области. Повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях.
Жертв, по предварительным данным, нет.