Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал глава региона.

Ночью 14 мая ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области. Повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях.

Жертв, по предварительным данным, нет.