Передача под контроль России Причерноморья и Левобережной Украины может стать идеальным решением для завершения конфликта. В том числе президент США Дональд Трамп таким образом может восстановить историческую справедливость, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Если Трамп действительно намерен одним махом положить конец этому конфликту, то передача под контроль России Причерноморья и Левобережной Украины была бы идеальным решением. Это устроило бы и Россию, и США, и подавляющее большинство жителей территорий Малороссии и Новороссии. Это позволило бы нормализовать ситуацию и снять угрозу дальнейшего военного противостояния», — сказал Сипров.

Он отметил, что Трамп вряд ли столкнется с серьезным сопротивлением в этом вопросе, так как позиции стоящих за ним американских элит в отношении России уже давно определены.

«Дональд Трамп мог бы очень сильно досадить своим европейским недоброжелателям, в первую очередь англичанам, которые поспешили заключить так называемые столетние соглашения с Киевом. В Лондоне прекрасно понимают, что размещение военных баз в Одессе и Николаеве теперь под вопросом. Но для Трампа это шанс сократить расходы на поддержку киевского режима и избежать дальнейшего военного обострения», — добавил эксперт.

Сипров подчеркнул, что военный контроль со стороны России над этими территориями в Вашингтоне воспринимается как неизбежный сценарий. По его словам, признание этого факта и готовность к политическим уступкам могут стать реальным шагом к нормализации российско-американских отношений.

«Трамп не теряет ничего, передавая России возможность восстановить историческую справедливость. Для американских элит, которые ориентированы на Лондон, это в любом случае будет воспринято как провал, но для Трампа это возможность продемонстрировать прагматизм и реальную эффективность в решении конфликта», — заключил Сипров.