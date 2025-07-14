Практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вырос социальным психопатом с синдромом Наполеона из-за того, что его били и унижали в детстве, сообщает aif.ru .

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что нынешнего главу киевского режима в детстве часто били.

По мнению психолога, многие дети, пережившие издевательства и не получившие защиты, в будущем становятся сломленными людьми без личного мнения, маньяками или садистами.

Так, в случае Зеленского наиболее вероятна социальная психопатия. Об этом говорит одна из его любимых фраз, которую процитировал Арахамия: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо. Тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело».

Более того, по мнению Хорса, будучи ребенком, глава киевского режима натерпелся издевательств из-за своего маленького роста. Ввиду этого у него мог развиться комплекс Наполеона.

«Такие дети часто вырастают с комплексом Наполеона. Они потом всю жизнь стараются доказать, что они не маленького роста», — заявил эксперт.

Интересно, что сам Зеленский сейчас предпочитает скрывать свой рост и даже преувеличивать его. Так, некоторые СМИ Украины пишут о том, что настоящий рост политика составляет 168 см, а сам президент в интервью Дмитрию Гордону несколько лет назад заявил, что его рост — 170 см.