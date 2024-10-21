Симоньян объяснила, почему ВС России не наносят удары по Верховной раде
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду, потому что это культурное наследие, сообщает РИА Новости.
Она напомнила, что это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию.
«У нас очевидным образом рука не поднимается на наше», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Зеленский представил Верховной раде и мировому сообществу «план победы», состоящий из пяти пунктов. Некоторые западные политики приняли его прохладно.