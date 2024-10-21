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Симоньян объяснила, почему ВС России не наносят удары по Верховной раде

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду, потому что это культурное наследие, сообщает РИА Новости .

Она напомнила, что это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию.

«У нас очевидным образом рука не поднимается на наше», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Зеленский представил Верховной раде и мировому сообществу «план победы», состоящий из пяти пунктов. Некоторые западные политики приняли его прохладно.