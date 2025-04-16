На заседании президиума Госсовета министр финансов Антон Силуанов прокомментировал низкую производительность труда в строительстве и ЖКХ, сообщает РБК .

В своем выступлении он привел наглядные примеры бесхозяйственности: когда траншеи до сих пор копают вручную бригадами из пяти человек, а бордюрный камень меняют каждый год без видимой необходимости.

«Повышать эффективность строительства и коммунальных служб — наша ключевая задача», — заявил Силуанов.

Министр подчеркнул, что выделяемые бюджетные средства должны использоваться максимально рационально, а производительность труда — соответствовать современным стандартам.

Эти заявления прозвучали в рамках обсуждения развития инфраструктуры для улучшения качества жизни.

Ранее Силуанов назвал ситуацию в России подходящей для рассмотрения возможности большой приватизации.