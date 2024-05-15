Силовики могли готовить военный путч в Турции
Эрдогану доложили о подготовке военного путча в Турции
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану доложили о подготовке военного путча в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.
Соратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели, проинформировал главу государства о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года в Турции.
Турецкий лидер после получения сведений провел экстренное заседание с главами силовых ведомств, указывает издание.
Ранее в Управлении безопасности Анкары были проведены аресты сотрудников и обыски по подозрению в связях с террористами.