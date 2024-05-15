Силовики могли готовить военный путч в Турции

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Эрдогану доложили о подготовке военного путча в Турции

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану доложили о подготовке военного путча в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.

Соратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели, проинформировал главу государства о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года в Турции.

Турецкий лидер после получения сведений провел экстренное заседание с главами силовых ведомств, указывает издание.

Ранее в Управлении безопасности Анкары были проведены аресты сотрудников и обыски по подозрению в связях с террористами.