Сикорский считает проблемой присоединение Украины к ЕС

Вхождение Украины в состав Евросоюза станет проблемой для общей сельскохозяйственной политики всего объединения, считает глава польского МИД Радослав Сикорский. Его слова передает РИА Новости .

В эфире телеканала TVN чиновник отметил, что самой трудной частью переговоров о принятии Киева в состав блока будет тема сельского хозяйства.

«Из этих тридцати с чем-то разделов, по которым мы будем вести переговоры, я ожидаю, что самые трудные, и по ним будут самые длительные переходные периоды, будут разделы по сельскому хозяйству и транспорту», — указал Сикорский.

Ранее представительство Бельгии в ЕС заявило об утверждении Евросоветом 25 июня датой начала переговоров в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии.

Сторонам, по словам Сикорского, потребуется найти «креативные решения», так как на Украине находятся большие фермы на плодородных землях, что будет проблемой для всей отрасли в ЕС.