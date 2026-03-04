Сийярто: Венгрия и РФ договорились искать варианты поставок энергоресурсов

По итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о достигнутой договоренности. Стороны условились о поиске запасных вариантов для поставок энергоресурсов на случай проблем с трубопроводной инфраструктурой, пишет РИА Новости .

Как отметил Сийярто в опубликованном на Facebook* видеообращении, принципиальная договоренность заключается в следующем: если существующие транспортные коридоры по каким-либо причинам окажутся заблокированными, будут незамедлительно найдены другие логистические решения.

В качестве примера он привел ситуацию с нефтью: если ее перекачка по трубопроводам столкнется с непреодолимыми сложностями, в качестве альтернативы будет рассмотрена доставка морским путем.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан отметил, что для Венгрии критически важным является получение экономически целесообразных поставок нефти и газа из России.

*Соцсеть принадлежит запрещенной в РФ организации Meta.

