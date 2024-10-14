Сийярто: США тратит миллионы на свержение власти в Венгрии

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Глава МИД Венгрии рассказал про американское вмешательство в выборы

Вашингтон потратил миллионы долларов на финансирование венгерской оппозиции, чтобы выиграть выборы в местные парламентские выборы в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По словам Сийярто, Вашингтон направляет «много миллионов долларов», для изменения действующей власти в Будапеште.

При этом, оппозиция получила 35% голосов на местных выборах, несмотря на значительную поддержку США, отметил дипломат.

Ранее Сийярто встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации на Украине.