Лавров и Сийярто обсудили на встрече в ООН конфликт на Украине

Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили на встрече в ООН ситуацию вокруг Украины, сообщается в Telegram-канале российского МИД.

Отмечается, что участники встречи обменялись мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, а также обсудили ситуацию вокруг Украины.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что глава российской дипломатии Сергей Лавров является «одним из главных экспертов» по всей теме Украины еще с 2014 года. По его словам, министру также предоставляют доклады о совершаемых ВСУ преступлениях в Курской области.