Мирошник: Лавров — один из главных экспертов по Украине с 2014 года

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что глава российской дипломатии Сергей Лавров является «одним из главных экспертов» по всей теме Украины еще с 2014 года. По его словам, министру также предоставляют доклады о совершаемых ВСУ преступлениях в Курской области, сообщает NEWS.ru .

Мирошник подчеркнул, что глава министерства иностранных дел РФ очень глубоко погружен в тему украинского вопроса.

«Поскольку и в рамках „нормандского формата“, и минского, и парижского саммита он (Сергей Лавров — ред.) везде лично участвовал», — добавил посол по особым поручениям.

По словам Мирошника, Следственный комитет РФ возбуждает уголовные дела по фактам бесчинств ВСУ и их наемников, после чего доводит разбирательства до суда. Дипломат отметил, что на сегодняшний день возбуждено свыше 5 тыс. соответствующих уголовных дел, а приговоры вынесены более чем по 400 делам.