Си Цзиньпин ответил Орбану, как быстрее прекратить конфликт на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу следует работать над созданием условий для прекращения конфликта на Украине. Об этом китайский лидер рассказал на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает NEWS.ru со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин призвал крупных игроков показать «положительную энергию» в вопросе перспектив прекращения огня на Украине.

«Только когда все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной, в этом конфликте сможет наступить скорейшее прекращение огня», — цитирует издание председателя Китайской Народной Республики.

Вместе с тем Си Цзиньпин указал, что и Пекин, и Будапешт котируют общие принципы в подходе к урегулированию кризиса на Украине. По словам политика, китайская сторона также намерена поддерживать контакты по этой теме со всеми заинтересованными сторонами.