Суд обязал ХК «Салават Юлаев» выплатить 107 млн рублей благотворительному фонду

Арбитражный суд Башкортостана присудил выплату долгов хоккейного клуба «Салават Юлаев» благотворительному фонду «Урал»: сумма составляет 100 миллионов рублей задолженности и еще 6,4 миллиона процентов за просрочку по платежам, сообщает «Постньюс» .

Параллельно «Салават Улаев» судился с дочерней компанией «Иремель-Инвест». Она требует от клуба около 164 миллионов рублей.

«Урал» и ХК пришли к мировому соглашению в конце июня, сразу после этого фонд направил документ о выдаче исполнительного листа в суд. Взысканием долга в ближайшее время займутся судебные приставы. Стороны отказываются давать комментарии журналистам.

Фонд основан первым президентом Башкортостана Муртазом Рахимовым. Организация поддерживает детские дома и школы-интернаты, социальные программы и различные инфраструктурные проекты, а также спортсменов.