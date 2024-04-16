Си Цзиньпин назвал главное условие для мирного саммита по Украине

Си Цзиньпин: мирный саммит по Украине возможен лишь после признания его Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе встречи Си Цзиньпин призвал провести мирную конференцию по конфликту на Украине. Китайский лидер также назвал главное условие такого мероприятия — его должна признать не только Украина, но и Россия, сообщает «Царьград» .

Кроме этого, по словам Си Цзиньпина, в мирных консультациях должны справедливо обсуждаться предложения всех сторон.

Ранее Украина объявила о созыве саммита по конфликту в стране, который пройдет в Швейцарии. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что российские представители на мероприятии присутствовать не будут.

Глава Украины также призывал Китай посетить грядущий швейцарский саммит, однако Пекин до сих пор не ответил на предложение.