Швеция ввела санкции против румынского банка из-за России
Фото - © Медиасток.рф
Власти Швеции ввели санкции против Эстонии из-за РФ. Теперь жители страны теперь не могут оплатить российскую визу через один из крупнейших шведских банков, сообщает SHOT.
Эстонцы начали массово жаловаться на то, что через Swedbank не могут оплатить документы для путешествия в Россию. Хотя два месяца назад банк принимал все платежи, но с начала весны появились «односторонние санкции». Плата за визу не проходит именно с прибалтийских карт, а через банки Польши, ФРГ, Чехии и Венгрии можно все сделать.
В поддержке Swedbank отметили, что такое решение было принято из-за правительства Эстонии, которое якобы запрещает гражданам оплачивать электронные визы РФ. А на запросы пользователей в организации отвечают на русском языке.
Еще, как уточнили в поддержке, если получатель средств якобы находится в РФ, платеж с эстонской карты разу же становится «подозрительным».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.