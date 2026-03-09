Швеция ввела санкции против румынского банка из-за России

Власти Швеции ввели санкции против Эстонии из-за РФ. Теперь жители страны теперь не могут оплатить российскую визу через один из крупнейших шведских банков, сообщает SHOT .

Эстонцы начали массово жаловаться на то, что через Swedbank не могут оплатить документы для путешествия в Россию. Хотя два месяца назад банк принимал все платежи, но с начала весны появились «односторонние санкции». Плата за визу не проходит именно с прибалтийских карт, а через банки Польши, ФРГ, Чехии и Венгрии можно все сделать.

В поддержке Swedbank отметили, что такое решение было принято из-за правительства Эстонии, которое якобы запрещает гражданам оплачивать электронные визы РФ. А на запросы пользователей в организации отвечают на русском языке.

Еще, как уточнили в поддержке, если получатель средств якобы находится в РФ, платеж с эстонской карты разу же становится «подозрительным».

