Основанием для внесения артиста в список, согласно ресурсу, стало его посещение полуострова в 2017 году. В январе 2023 года против Шуфутинского также были введены персональные санкции со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Несмотря на это, творческая карьера артиста продолжает оставаться успешной: за годы работы он выпустил около 30 сольных альбомов, а его композиция «Третье сентября», написанная Игорем Крутым на стихи Игоря Николаева, стала настоящей визитной карточкой и не теряет популярности уже три десятилетия.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, неоднократно критиковался за методы работы, включающие сбор и публикацию личных данных журналистов, артистов и политиков без их согласия.