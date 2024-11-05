Штаб Трампа: победитель выборов вряд ли будет выявлен к концу дня

Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа полагает, что победителя выборов вряд ли удастся определить к вечеру вторника, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN

«Штаб осознает, что этим вечером (утро среды мск — ред.) исход выборов, скорее всего, не будет озвучен…», — говорится в сообщении.

При этом в лагере Трампа уверены в том, что до конца вечера будут известны итоги выборов в нескольких ключевых штатах.

Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа незначительная. Они уже получили по три голоса на первом открывшемся в стране избирательном участке в Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.