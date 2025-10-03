Штаб сухопутных войск НАТО открылся в 300 км от Санкт-Петербурга

В финском городе Миккели, расположенном неподалеку от российской границы, 3 октября прошла церемония открытия штаба сухопутных войск Североевропейского командования НАТО. Территориально штаб НАТО расположен всего в 300 километрах от Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс» .

«Организация государственной обороны — один из наших ключевых интересов. Организация военно-воздушных сил и флота не такой острый вопрос, как организация сухопутной обороны. Мы хотим, чтобы была в полной мере учтена точка зрения Финляндии и чтобы НАТО был силен в сухопутной обороне здесь, в странах Северной Европы», — подчеркнул министр обороны Антти Хаккянен на церемонии открытия.

Данный штаб, находящийся примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга, начал свою деятельность в первых числах сентября.

По информации, предоставленной ранее прессе бригадным генералом Крисом Гентом, представителем командования сухопутных войск НАТО, перед новым подразделением в Миккели стоят две ключевые задачи. В мирное время штаб осуществляет планирование и координирует действия стран-участниц НАТО, включая разработку планов, подготовку и проведение объединенных учений, а также других мероприятий, проводимых в мирный период. В случае военных действий он будет осуществлять командование силами НАТО, развернутыми в Северной Европе.

Во главе штаба стоят норвежец Уве Стаурсет и командующий сухопутными войсками Финляндии генерал-лейтенант Паси Вялимяки. Штаб находится в подчинении командования НАТО, дислоцированного в Норфолке. В Миккели прибыли военнослужащие из семи государств: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, США и Великобритании. В штате мирного времени будут задействованы около 50 сотрудников на постоянной основе.

