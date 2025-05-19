Шор считает, что в Румынии «за руку» привели к власти проевропейского кандидата

Лидер оппозиционного блока Румынии «Победа» Илан Шор заявил, что международные организации замолчали вмешательство в выборы, а к власти в стране «за руку» привели проевропейского кандидата, сообщает РИА Новости .

«То, что произошло у соседей сейчас, выборами назвать нельзя. За руку привели проевропейского кандидата. Причем Майя Санду (президент Молдавии — ред.) и вся ее шайка агитировала за Никушора Дана так, будто это будущий президент ее страны», — заявил Шор.

Он также обратил внимание на молчание и безразличие международных организаций. По мнению Шора, вмешательство иностранных государств в выборы стало нормой.

18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов, которые состоялись на фоне политического кризиса. После обработки голосов стало ясно, что мэр Бухареста Никушор Дан получил 53,60% голосов. Поражение признал лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион. Он набрал 46,40%.

Миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что одна из европейских стран потребовала ввести цензуру в мессенджере на территории Румынии на фоне выборов президента страны. Он подчеркнул, что категорически отказался выполнять данное требование.