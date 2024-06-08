Шольц заявил, что Украину не поставить на колени и Путин должен это признать

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Шольц: Украина не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться

Немецкий канцлер Олаф Шольц перед швейцарским «мирным» саммитом по Украине заявил, что Москве не поставить Киев на колени и российскому президенту Владимиру Путину следует это признать, сообщает «Царьград» .

«Украина не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это», — написал Шольц в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter).

Он добавил, что для Киева возможен только справедливый мир, над которым Запад продолжает неустанно работать.

При этом неясно, что немецкий политик имеет в виду под «справедливым миром».

Швейцарский саммит пройдет без лидеров многих ведущих стран мира — президента США Джо Байдена, председателя КНР Си Цзиньпина, глав Бразилии, Индии, ЮАР, Мексики и других государств. Конференция состоится 15 и16 июня в Бюргенштоке.