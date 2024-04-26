Военный политолог Александр Перенджиев полагает, что Германия может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, причем сделать это в тайне от канцлера Олафа Шольца. По словам эксперта, таким образом уже поступили США, передав украинцам ATACMS, сообщает NEWS.ru .

Перенджиев отметил, что в этой ситуации «вопрос только в том, что все тайное становится явным». Однако даже если ФРГ передаст украинским войскам новые ракеты, российские ВС смогут дать отпор перевооруженному противнику, уверен политолог.

«В принципе Германия может тайно передать Украине ракеты Taurus. <…> Я допускаю, что Шольц, может быть, молчаливо на это согласится, но могу предположить, что передать ракеты могут втайне от самого Шольца», — считает Перенджиев.

Военный политолог также заявил, что немецкие ракеты Taurus и американские ATACMS — это почти однотипное оружие. По словам Перенджиева, армия России начнет применять средства ведения разведки и упредительные удары, чтобы уничтожить западные ракеты еще до момента их использования Украиной.