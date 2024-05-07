Украинские дипломаты пытались сорвать шествие в честь фронтовиков в Нью-Йорке

Киевское постпредство в США пыталось не допустить российской акции в честь 9 мая

Киевское постпредство в США пыталось не допустить российской акции в честь 9 мая в Нью-Йорке, пишет РИА Новости .

Украинские дипломаты «писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия», — сказал собеседник агентства.

Киевские послы также обратились к неназванным «активистам», чтобы те помешали шествию.

Провокаторы с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами вышли на улицы, но помешать россиянам не смогли — его участники прошли через Бруклинский мост и возложили цветы у Бруклинского военного мемориала в преддверии Дня Победы.