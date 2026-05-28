Шойгу: в Африке заметен рост террористической угрозы не без участия Украины

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что на африканском континенте наблюдается рост террористической угрозы, это не обошлось без Украины.

По его словам, несмотря на свои заявления о стремлении развивать связи с африканскими странами, на деле Киев выступает рьяным проводником неоколониальной политики Запада.

«В качестве примера можно привести солидарное с западниками голосование инициативы 25 марта по резолюции Организации Объединенных Наций объявление торговли порабощенными африканцами, и расово обусловленного обращения африканцев в вечное рабство тягчайшим преступлением против человечности, в ходе которого Киев воздержался», — сказал Шойгу, выступая на первом Международном форуме по безопасности.

Он подчеркнул, что такое действие говорит о зависимости руководства Киева от западных кураторов.

