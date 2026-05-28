Шойгу: российские низкоорбитальные спутники могут стать альтернативой Starlink

Секретарь совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что альтернативой Starlink для стран Глобального Юга и Юго-Востока может стать российская система низкоорбитальных спутников.

Шойгу выступил на первом Международном форуме по безопасности. Мероприятие проходит в Подмосковье с 26 по 29 мая.

«Использование Starlink и Oneweb влечет за собой ряд серьезных рисков, включая ряд неконтролируемых потоков вещания на территориях суверенных государств в целях дестабилизации там геополитической обстановки. Альтернативой для стран Глобального Юга и Юго-Востока могло бы стать использование создаваемой Россией низкоорбитальной спутниковой системы», — сказал Шойгу.

В форуме принимают участие свыше 140 делегаций из более чем 120 стран. Запланировано проведение 40 двусторонних встреч по линии Совбеза РФ и 85 — по линии заинтересованных ведомств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.