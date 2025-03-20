Шойгу назвал трудности при возможных переговорах с Украиной

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Конституция Украины и отсутствие легитимного переговорщика мешает Киеву переговорам с Россией, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

«Сразу несколько трудностей: Конституция, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией, и неясность, с кем говорить», — цитирует Шойгу RT.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, на которых обсудили, в том числе, вопросы урегулирования украинского конфликта.

Следующий раунд переговоров делегаций Москвы и Вашингтона запланирован на ближайшее время в Саудовской Аравии.