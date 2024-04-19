Шмыгаль: Киев получит оружие в течение недель после одобрения в конгрессе

ВСУ получат новый пакет военной помощи от США в течение нескольких недель после того, как конгрессмены одобрят соответствующий проект, заявил министр иностранных дел Украины Денис Шмыгаль, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Глава МИД страны в настоящий момент находится в Соединенных Штатах. Он указал, что такие сроки ему назвали американские чиновники.

Американский президент Джо Байден уже поддержал пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, стоимость которых превысила 60 млрд долларов. Также хозяин Белого дома призвал конгресс скорее принять их. Однако подвижек в согласовании пока не наблюдается.

Политолог Константин Бобров ранее заявил, что Украина обречена на поражение без поддержки со стороны Запада. Ее отсутствие, по словам эксперта, побуждает президента Владимира Зеленского на ужесточение мобилизации в стране, которая и так превратилась в концлагерь под руководством тоталитарного нацистского режима.