Школа на 594 места в Истре достроена на 68%

Подмосковные застройщики для комфортной жизни в жилых комплексах возводят всю необходимую социальную инфраструктуру. В Истре строят школу для 594 учеников в ЖК «Кембридж». Строительная готовность объекта — 68%. Девелопер ООО «Оптиленд» возводит школу в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

На данный момент на объекте строители благоустраивают прилегающую территорию, выполняют кровельные, фасадные, сантехнические и вентиляционные работы.

Общая площадь здания составит более 9 тыс. кв. метров. В трехэтажном здании разместят три степени обучения с 1 по 11 классы. Обустроят спортивный и актовый залы с полноценными костюмерными, гримерными и артистическими комнатами, библиотеку и лаборатории. Территорию снаружи оборудуют дорожками и зелеными насаждениями, стадионом с футбольным полем, площадками для баскетбола, волейбола и легкоатлетическими комплексами. Будет предусмотрена отдельная зона для подвижных игр.

ЖК «Кембридж» строят в городском округе Истра — проект представляет собой малоэтажный поселок из таунхаусов. На данный момент в комплексе работают: детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. В проекте «Кембриджа» запланировано 7 очередей строительства.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.