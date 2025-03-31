Шесть стран Европы готовы ввести новые санкции против России

Европейские страны могут ввести новые ограничения в отношении России из-за украинского конфликта. О готовности принять антироссийские санкции заявили Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция, сообщает ТАСС .

Главы МИД этих государства и глава дипломатии ЕС Кая Каллас встретились в Мадриде. Они опубликовали совместное заявление.

В документе РФ призывают «продемонстрировать серьезную приверженность» решению украинского кризиса. Также страны ЕС заявили о готовности «оказывать давление на Россию», в том числе путем введения новых ограничений.

Кроме того, на встрече участники договорились оставить заблокированными российские активы, пока украинский конфликт не будет решен. Также они обсудили помощь Киеву.

Помимо этого, страны обговорили необходимость устойчивого мира на Украине, подкрепленного «эффективными гарантиями безопасности».

Ранее Венгрия добилась частичного снятия санкций ЕС с трех российских бизнесменов. Всего Будапешт предлагал снять ограничения с девяти человек.