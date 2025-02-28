Шеф Пентагона приказал остановить кибер-деятельность против РФ

Министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, в том числе наступательные кибероперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Record.

По словам источников, этот шаг говорит о том, что США стремятся нормализовать отношения с Россией.

Отмечается, что указание получил командующий Киберкомандованием генерал Тимоти Хо.

Ранее сообщалось, что американские и европейские киберсилы отправляют своих специалистов на Украину, где те обучают местных хакеров.