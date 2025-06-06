«Шансов нет»: политолог оценил идею Маска про импичмент Трампа

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян заявил, что президенту США Дональду Трампу не стоит бояться импичмента из-за заявлений миллиардера Илона Маска. Вряд ли он потеряет контроль над сенатом и Белым домом, сообщает Газета.ru .

«Это несерьезно, никакого импичмента Трампу не будет. Это просто риторическая атака», — сказал эксперт.

По его словам, разногласия, связанные с идеологическим подходом бизнесмена к своей работе, никак не могу повлиять на большую политику в США и сейчас вокруг ссоры предпринимателя и главы США появилось «много различных теорий заговора». Еще один вариант — это искусственно созданные разногласия для пиар-кампаний обоих участников.

Маск начал критиковать налоговую политику Трампа после того, как покинул пост руководителя департамента эффективности правительства страны. Он считает, что налоговые послабления могут привести к росту дефицита бюджета США.