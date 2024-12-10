«Шанс есть, но маленький»: в США назвали единственную защиту от «Орешника»

На Западе считают, что уничтожить ракету новейшего российского комплекса «Орешник», возможно, получится только одним оружием — системой ПРО THAAD, предназначенной для перехвата ракет средней дальности или авиации. Однако на это у «Тэда» есть «только небольшой шанс», сообщает американский журнал The National Interest (NI).

Угрозу российского гиперзвукового оружия в статье называют «настоящим вызовом» для США и НАТО в целом. Издание отмечает, что пока в мире не изобрели такую систему, которая сможет остановить летящую к цели гиперзвуковую ракету.

«Однако эксперты на Западе утверждают, что есть одна система, которая может иметь шанс — и только небольшой шанс — остановить приближающееся российское гиперзвуковое оружие. Это система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)», — утверждается в статье.

Вместе с тем подчеркивается, что у Вашингтона и его союзников есть «лишь несколько таких важных систем». Параллельно с этим вероятность, что THAAD когда-либо применят в борьбе с гиперзвуковым арсеналом России, очень мала. Это объясняется в том числе крупными оборонными обязательствами, стоящими перед Белым домом.

«В конце концов, американцы не могут позволить себе рисковать безопасностью этого ограниченного количества систем в случае, если российские силы нацелятся на THAAD для уничтожения», — добавляется в публикации.