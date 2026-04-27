Шахназаров назвал союз Зеленского и Алиева опрометчивым

Писатель Михаил Шахназаров раскритиковал сотрудничество Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева и призвал Москву принять меры. Об этом сообщает «Абзац» .

Публицист заявил, что считать Азербайджан стратегическим партнером было ошибкой.

«Опрометчиво было видеть в Азербайджане нашего стратегического партнера. В Азербайджане, который при поддержке Израиля и Турции осуществлял агрессию в Нагорном Карабахе. Это же война с христианским миром, и Азербайджан в этой войне участвует», — подчеркнул Шахназаров.

По мнению публициста, Москве следует принять меры по диаспоральным направлениям.

«<…> потому как мы заигрались. К чему эта игра приведет, трудно сказать. У меня настроения достаточно пессимистические в этом отношении», — заключил писатель.

Накануне в ходе рабочего визита Владимира Зеленского в Баку Украина и Азербайджан подписали шесть соглашений. Президент Ильхам Алиев заявил, что отношения двух стран имеют прочную политическую основу, а Киев и Баку намерены поддерживать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

