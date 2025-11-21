Северокорейские военнослужащие пересекли границу с Южной Кореей

Группа северокорейских военнослужащих ненадолго пересекла военную демаркационную линию между КНДР и Южной Кореей, сообщает « Интерфакс ».

Отмечается, что военные КНДР, по предварительной информации, проводили работы недалеко от границы и в ходе выполнения этих работ пересекли ее.

В ответ южнокорейские военнослужащие произвели предупредительные выстрелы, после чего северокорейские военные вернулись на свою сторону границы.

КНДР запустила примерно 10 снарядов из реактивных систем залпового огня 3 ноября, незадолго до совместной поездки министра обороны Южной Кореи Ан Гю Бэка и министерства войны США Пита Хегсета в Совместную зону безопасности на границе между двумя государствами.

