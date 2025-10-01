Северная Корея сделала заявление о военной помощи России

Северная Корея окажет полную поддержку войскам, правительству и народу России, заявил министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи с российским коллегой Андреем Белоусовым. Генерал подчеркнул, что его народ и армия всегда помнят «благородный интернациональный подвиг» советских солдат, сражавшихся за освобождение Кореи, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов и Но открыли скульптурную композицию «Союзники. Бойцы Кореи», посвященную подвигу корейских партизан-союзников СССР в годы Второй мировой войны. Церемония состоялась у Главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что памятник северокорейским армейцам по праву можно назвать «символом нерушимого братства» народов КНДР и РФ. Он вновь отметил участие военных Северной Кореи в освобождении Курской области, назвав это подтверждением всеобъемлющего российско-северокорейского стратегического союза.

Генерал армии Но в свою очередь отметил, что под стратегическим руководством лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына отношения Пхеньяна и Москвы развиваются усиленно и всеобъемлюще.

«Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства, армии и народа России, который под руководством президента страны товарища Путина надежно отстаивает право на суверенитет, территориальную целостность и интересы страны», — добавил глава Минобороны Северной Кореи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.