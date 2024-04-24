Сестра Ким Чен Ына назвала южнокорейских чиновников лающими собаками

Сестра главы КНДР Ким Е Чжон пригрозила Сеулу разгромом в случае, если он решится выступить против Пхеньяна, и назвала южнокорейских чиновников собаками, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

«Испуганная собака хорошо лает, но в последнее время главари корейской марионеточной военной банды перешли все границы с их лаем. Если они, полагаясь на своего хозяина, попытаются предпринять военные действия против нас, они будут немедленно уничтожены», — заявила она.

Ким Е Чжон предостерегла Вашингтон он прививания Южной Корее «безрассудной храбрости». В противном случае, если США и их союзники продолжат «бахвалиться силой» и угрожать безопасности КНДР, они сами подвергнутся опасности.

Сестра Ким Чен Ына заявила, что страна будет и дальше накапливать мощь для защиты своего суверенитета.