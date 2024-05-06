Кинолог рассказал, с кем нельзя оставлять собаку на время отпуска

Владельцы собак перед отпуском часто сталкиваются с вопросом, где оставить питомца. Разлука с хозяином — это стресс для животного, поэтому стоит позаботиться о комфортном месте заранее. Однако не стоит отдавать предпочтение сомнительным зоогостиницам и передержкам на дому, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Точно не стоит доверять любимца незнакомому человеку, у которого нет опыта общения с животными, также избегайте сомнительных зоогостиниц, которые не соответствуют стандартам. Не стоит отдавать собаку в квартиру к человеку, который берет на передержку разных животных, это может быть небезопасно», — предостерег кинолог.

Сомнительные зоогостиницы

Многие предпочитают отдавать собак в зоогостиницы. В этом случае нужно знать, что у таких заведений обязательно должны быть сертификаты и документы на соответствие ГОСТу, ветеринарное обслуживание, а у сотрудников — необходимая квалификация.

С хозяином собаки должны заключить договор, в котором будет прописана информация о постояльце (порода, окрас, прививки, обработки, режим дня и питания, поведенческие характеристики). Кинолог отметил, что определенным стандартам должна соответствовать комната или клетка, в которой будет находиться собака.

«Ваш питомец должен иметь возможность свободно изменять свое положение, комфортно спать и находиться в таком пространстве», — отметил Голубев.

Также нужно быть уверенным, что с собакой будут гулять вовремя и кормить по расписанию. Если хоть один из этих пунктов не соответствует ожиданиям, нужно поискать для собаки другое место.

Передержка на дому (догситтеры)

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Такая услуга все больше набирает популярность. Собаку привозят в квартиру к человеку, который обязуется за ней ухаживать. Стоит учесть, что в таких помещениях могут проживать сразу несколько животных.

«Это может быть небезопасно для вашего любимца. Помимо того, что вы должны понимать, сможет ли он поладить с другими постояльцами, у каждого из них должны быть справки об отсутствии заболеваний», — заявил кинолог.

Не стоит отдавать собаку на такую передержку, если хозяин не убедился в ее безопасности, а также квалификации догситтера. Во-первых, у такого специалиста должны быть документы о базовом кинологическом образовании, а во-вторых, минимальные знания об уходе за собаками.

Человек без опыта общения с животными

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Оставить собаку незнакомому ей человеку, который не имеет опыта общения с животными, не лучший вариант. Даже если речь идет о близком друге семьи, который хочет искренне помочь, он может не справиться с питомцем. Ситуация станет стрессом и человеку, и собаке.

«Бывает так, что через пару дней ухода за питомцем, человек понимает, что взял на себя непосильную ношу и не может ухаживать и взаимодействовать с животным. Когда оставляете собаку кому-то, вы должны быть уверены, что он справится с любимцем», — подчеркнул эксперт.

Голубев напомнил, что главная задача хозяина — обеспечить безопасность и комфорт собаки, пока его не будет рядом. Нужно тщательно выбирать место и людей, которые будут ухаживать за животным.