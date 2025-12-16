Общественный деятель и телеведущий Сергей Карнаухов сообщил, что структуры Алексея Навального* создавали в российских регионах инфраструктуру, предназначенную для развертывания полномасштабной террористической войны, сообщает RT .

Карнаухов в интервью RT заявил, что за структурами Алексея Навального* стояла эшелонированная система разведывательных сообществ США, Великобритании и других стран. По его словам, перед этими организациями стояла задача реализовать в России более радикальный сценарий, аналогичный сирийскому.

«Это сирийский сценарий, это должно было предвещать глобальную катастрофу в России так же, как в Сирии», — отметил Карнаухов.

Он подчеркнул, что Навальный* осознавал свои действия.

«Он предал свой народ, потому что целенаправленно шел и тащил за собой людей в террористическое пекло. Если бы все это не остановилось, в Москве были бы руины, и люди оказались бы в ситуации, похожей на Алеппо», — пояснил Карнаухов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой признать Фонд по защите прав граждан** и движение «Штабы Навального»** террористическими организациями.

* Внесен в список иноагентов и перечень террористов и экстремистов в России.

** Организации, исполняющие функции иностранного агента. Внесены в список запрещенных экстремистских организаций.

