Сербский политолог: Зеленская «очень удачно» посетила Белград после Си Цзиньпина

Супруга украинского президента Елена Зеленская «очень удачно» прибыла в Белград после визита в Сербию председателя КНР Си Цзиньпина, заявил политолог Младен Мрдаль журналу NIN. Его слова приводит РИА Новости .

Аналитик подчеркнул, что прибытие в городе делегации Украине не освещалось государственными СМИ очень широко, а сам визит не анонсировали слишком ярко. Мрдаль объяснил это навыком Вучича «жонглировать несколькими внешнеполитическими мячами одновременно».

«Удачная» поездка Зеленской состоялась после приезда Цзиньпина и «подозрений» в повороте Белграда на Восток.

«Мы знаем, что визит был организован не позднее января, февраля этого года, и, конечно, ранее было известно, что председатель Китая Си Цзиньпин приедет в Сербию, так что все прекрасно совпало», — пояснил Мрдаль.

Политолог добавил, что он бы не удивился вероятной встрече президента Вучича со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако ничего, кроме «некоторых дополнительных внешнеполитических очков на Западе» сербский лидер не выиграл бы, резюмировал Мрдаль.