Сербия и Россия расторгли сразу несколько военных контрактов

Сразу несколько военных контрактов, связанных с поставками оружия из России до нормализации ситуации в мире, Белград расторг с Москвой. Об этом сообщил начальник генштаба сербской армии Милан Мойсилович, сообщает Газета.ru .

Мойсилович сообщил, что некоторые контракты в настоящее время просто отложили до момента, когда в международных отношениях в глобальном смысле все нормализуется и эти договоренности можно будет реализовать.

По его словам, Сербия в настоящее время ищет выход из сложившейся ситуации. Российское оружие находится на вооружении многих стран, в том числе Сербии. Но производит его не только Москва, у некоторых стран есть соответствующие лицензии, поэтому Белград находит способ обслужить имеющуюся в наличии технику.

Ранее сообщалось, что сербский президент Александр Вучич планирует инициировать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Предметом разговора станут санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии».