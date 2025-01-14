Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, активно работающий на передовой, рассказал о том, как можно закончить конфликт с Украиной и отметил важную роль своего региона в военных действиях, сообщает Газета.ru .

«Основная задача власти — обеспечить безопасность граждан», — отметил он, подчеркивая необходимость скорейшего завершения конфликта для восстановления мирной жизни.

Рогозин поделился своим опытом с 2022 года, когда он стал добровольцем, чтобы поддержать защитников Донецка. Путь привел его к работе в 1-м Армейском корпусе ДНР, а позже — к участию в операциях на запорожском направлении. В 2023 году, после предложения занять пост в Совете Федерации, Рогозин выразил желание продолжать военную деятельность и способствовать успешной подготовке армии.

Помимо вопросов безопасности, регион сталкивается с социально-экономическими проблемами. Сенатор отметил, что ситуация начала улучшаться с приходом России. Он привел пример из села Очеретоватое, где местные жители благодаря совместной работе военных и гражданских специалистов смогли восстановить газоснабжение после обстрелов.

Рогозин также поднял вопрос угрозы захвата Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что данный риск остается актуальным, особенно после разрушения Каховского водохранилища, что создает условия для возможных атак украинских сил. Важность защиты этой стратегической точки подчеркивается необходимостью создания группировки для предотвращения попытки захвата.

Сенатор подчеркнул, что конфликт на Украине можно разрешить, устранив «главарей нацистского режима в Киеве», и привел в пример ирано-иракскую войну, которая завершилась после того, как обе стороны получили ракетное оружие, вызывающее страх у элит. Он заявил, что Зеленский должен бояться возмездия, так как вся вина за конфликт лежит на нем. Рогозин назвал его негодяем и военным преступником.

«Трамп ()сделает большое дело, если просто прекратит оказывать помощь фашистам», — добавил Рогозин.